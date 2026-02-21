Violento choque en la carretera 30 deja motociclista grave en Nadadores

NADADORES, COAH.– Un aparatoso accidente registrado sobre la carretera federal número 30, a la altura del ejido San Isidro, dejó como saldo un motociclista gravemente lesionado y una intensa movilización de cuerpos de auxilio.

El percance ocurrió durante la madrugada, cuando un automóvil Ford Focus color gris impactó contra una motocicleta que circulaba por dicho tramo federal. Tras el golpe, el conductor de la unidad ligera salió proyectado varios metros y cayó violentamente sobre el asfalto.

Automovilistas que presenciaron el accidente detuvieron su marcha para abanderar la zona y evitar otro percance, mientras realizaban el reporte correspondiente al Sistema Estatal de Emergencias.

Elementos de auxilio y seguridad arribaron minutos después para acordonar el área y permitir que paramédicos de Protección Civil de Nadadores brindaran atención prehospitalaria al lesionado, quien presentaba heridas de consideración.

Luego de ser estabilizado en el lugar, el motociclista fue trasladado a un hospital cercano, donde permanece bajo observación médica ante la posibilidad de lesiones internas derivadas del fuerte impacto.

Por su parte, el conductor del automóvil fue asegurado de manera preventiva por las autoridades mientras se llevan a cabo las diligencias para deslindar responsabilidades. De acuerdo con los primeros informes, los ocupantes del Ford Focus son originarios del municipio de Ocampo.

Elementos de seguridad recabaron testimonios y realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del accidente y determinar las causas que lo provocaron.

El tramo carretero permaneció parcialmente cerrado durante varios minutos, hasta que las unidades involucradas fueron retiradas y se restableció la circulación normal en la vía federal.