Los hechos se registraron en Múzquiz fallece adulto mayor tras caía en su propio hogar

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un adulto mayor perdió la vida luego de sufrir una caída de su propia altura mientras se encontraba en el baño de su hogar, hecho del cual tomaron conocimiento elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal.

El fallecido fue identificado como Félix N., de 75 años de edad, con domicilio en la colonia Fonasol. Sus familiares, al percatarse de la situación, intentaron auxiliarlo y solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja.

El hombre quedó inconsciente pero aún presentaba signos vitales; sin embargo, al momento de arribar los socorristas, la persona de edad avanzada ya había perdido la vida.

Accidente en el hogar

Tras confirmarse el deceso, se notificó a la Fiscalía General del Estado para que un agente del Ministerio Público diera fe del levantamiento del cuerpo y ordenara su traslado al anfiteatro de la localidad.

Importancia del cuidado a adultos mayores

Las autoridades reiteraron la importancia de mantener la atención y el cuidado hacia los adultos mayores, quienes por su condición física se encuentran en mayor riesgo de sufrir accidentes domésticos con consecuencias fatales.