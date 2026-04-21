Fallece Gerardo Villanueva, líder de la asociación Arcoíris en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- La comunidad de Nueva Rosita se encuentra de luto tras el fallecimiento de Gerardo Villanueva, presidente de la asociación Arcoíris y reconocido activista en la defensa de los derechos de la comunidad.

Su partida deja un vacío significativo en el ámbito social y en las causas que impulsó con firmeza.

Villanueva dedicó gran parte de su vida a la promoción de la inclusión y la igualdad, convirtiéndose en una voz respetada dentro y fuera de la región.

Gerardo Villanueva, un referente en derechos humanos

Su liderazgo en la asociación Arcoíris fue clave para visibilizar las demandas de la comunidad y fortalecer la participación ciudadana en distintos espacios.

Además de su labor como activista, Gerardo Villanueva participó en diversos procesos electorales en calidad de promotor, manteniendo durante muchos años un vínculo cercano con el Partido Revolucionario Institucional.

Su compromiso político reflejaba la convicción de que la representación y la organización eran herramientas fundamentales para el cambio social.

Impacto en la comunidad

El impacto de su trabajo se percibe en las múltiples iniciativas que encabezó, siempre orientadas a la defensa de los derechos humanos y al fortalecimiento del tejido comunitario.

Su ejemplo inspira a nuevas generaciones de líderes sociales que buscan continuar con la lucha por la igualdad y la justicia.

Desde distintos sectores se han expresado condolencias a su familia, amistades y a quienes compartieron su lucha y compromiso.

La memoria de Gerardo Villanueva permanecerá como símbolo de perseverancia y entrega en favor de las causas sociales que marcaron su vida.