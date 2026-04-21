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Coahuila

Múzquiz fortalece el alumbrado público en la colonia misiones I

Este proyecto incluye la rehabilitación integral del sistema de alumbrado público, con el objetivo de alcanzar el 100% de cobertura en Misiones Uno.

Por Teresa Muñoz - 21 abril, 2026 - 10:43 a.m.
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      Múzquiz, Coah.- El Gobierno Municipal de Múzquiz, que preside la alcaldesa Patricia Jiménez Gutiérrez, a través de la Dirección de Luminarias, llevó a cabo la instalación de 20 luminarias LED en la colonia Misiones Uno, como parte de las acciones para mejorar la infraestructura urbana y la seguridad de sus habitantes.

      Acciones de la autoridad

      Este proyecto tiene como finalidad alcanzar el 100% de cobertura en el sistema de alumbrado público en este sector, ya que anteriormente el cableado y las luminarias se encontraban vandalizados, afectando la visibilidad y tranquilidad de la zona.

      Por ello, se realizó la rehabilitación integral del sistema, que incluyó la instalación de nuevo cableado, así como la colocación de 20 luminarias LED, logrando completar el circuito de iluminación en esta colonia.

      Impacto en la comunidad

      Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de brindar espacios más seguros y funcionales, beneficiando directamente a estudiantes, trabajadores y familias que transitan diariamente por este sector.

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