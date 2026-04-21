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Coahuila

Presentan FILC 2026 con enfoque en fútbol y más de mil actividades culturales

La Feria Internacional del Libro Coahuila 2026 se llevará a cabo del 24 de abril al 3 de mayo, con un enfoque en el fútbol y la literatura.

Por Monserrat Rodarte - 21 abril, 2026 - 10:47 a.m.
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      Saltillo, Coahuila.- La Feria Internacional del Libro Coahuila 2026 fue presentada oficialmente, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes del norte del país y reafirmando su compromiso con la promoción de la lectura, el arte y la formación de nuevas generaciones.

      Para esta edición, el encuentro destaca por su crecimiento, al contemplar alrededor de 300 actividades y la participación de más de mil exponentes entre escritores, artistas escénicos, músicos, promotores culturales y especialistas de diversas disciplinas, lo que da muestra de la amplitud y diversidad de este foro.

      ¿Cuál es el eje temático de la feria?

      En esta ocasión, el eje temático girará en torno al fútbol, el arte y la literatura, una combinación que busca analizar el deporte como un fenómeno cultural que influye en la identidad, la creatividad y las narrativas sociales. Este enfoque toma relevancia ante la cercanía de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde México será una de las sedes.

      Actividades para niños y jóvenes

      Uno de los aspectos prioritarios será la participación de la niñez y la juventud. A lo largo de 10 días se desarrollarán más de mil talleres dirigidos a este sector, con la asistencia de más de 25 mil estudiantes provenientes de 250 instituciones educativas, a través de distintos formatos diseñados para fomentar el aprendizaje y la creatividad.

      Entre las propuestas sobresale el Salón de la Poesía para la Niñez y la Adolescencia, concebido como un espacio interactivo donde los asistentes podrán experimentar con la escritura, la ilustración y otras expresiones artísticas de manera lúdica.

      La programación también integrará actividades como talleres de cuentos con temática futbolística, robótica, divulgación científica, artes plásticas y desarrollo socioemocional, promoviendo un enfoque integral que combina ciencia, tecnología, arte y literatura.

      De igual forma, se contemplan jornadas dedicadas a la edición independiente, así como encuentros culturales enfocados en fortalecer la memoria colectiva y la identidad.

      Dentro de las actividades relacionadas con el eje temático, se llevarán a cabo conferencias y diálogos con especialistas. Entre ellos destaca el periodista español Miguel Ángel Díaz, conocido por su cobertura del Real Madrid y la selección de España, así como el ex árbitro internacional Arturo Brizio Carter, quien compartirá su experiencia en Copas del Mundo.

      La feria se realizará del 24 de abril al 3 de mayo, periodo en el que también se desarrollarán actividades deportivas y recreativas como concursos de dominadas, tiros a gol y partidos amistosos, integrando el deporte a la experiencia cultural.

      Autoridades invitaron a la ciudadanía a participar en esta fiesta literaria, resaltando la importancia de generar espacios donde el conocimiento, el arte y la lectura formen parte de la vida cotidiana.

      La programación completa estará disponible a través de la página oficial del evento.

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