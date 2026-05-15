Familia regiomontana resulta lesionada tras accidente sobre la carretera libre a Saltillo.

Por Monserrat Rodarte - 15 mayo, 2026 - 02:38 p.m.
      Ramos Arizpe, Coahuila.- Una familia originaria de Monterrey resultó lesionada tras sufrir un accidente automovilístico registrado en el kilómetro 31 de la carretera libre a Monterrey, en los carriles con dirección hacia Saltillo.

      Paramédicos de Protección Civil de Ramos Arizpe brindaron atención a los tres ocupantes de un vehículo compacto y posteriormente los trasladaron en código amarillo al hospital Muguerza para su valoración médica.

      Los lesionados fueron identificados como Andrea Mariel Fernández Salinas, de 5 años; Héctor Alfredo Fernández, de 45 años; y Andriana Berenice Salinas Sáenz, de 41 años.

      De acuerdo con los primeros reportes, la familia viajaba desde Monterrey con destino a Saltillo cuando ocurrió el percance. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas exactas del accidente.

      Elementos de auxilio y autoridades acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las labores de atención y vialidad en la zona.

      Artículos Relacionados