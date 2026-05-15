Sector maquilador mantiene estabilidad en Ciudad Acuña, pero sin repunte en nuevas vacantes

Ciudad Acuña, Coah.- Las empresas maquiladoras de la localidad se mantienen estables, aunque hasta el momento no se ha registrado el repunte esperado en la oferta de vacantes laborales.

El director de la Asociación de Maquiladoras, Cuauhtémoc Hernández, señaló que si bien no se ha presentado un crecimiento importante en el sector, tampoco se han perdido empleos, lo que permite conservar estabilidad en la industria.

¿Qué declaró Cuauhtémoc Hernández sobre el sector maquilador?

Indicó que las condiciones internacionales han influido en que no se registre un incremento significativo en la contratación de personal, aunque confían en que el panorama pueda mejorar en los próximos meses.

¿Cuál es la situación actual de las vacantes laborales?

Añadió que las empresas continúan trabajando para conservar las oportunidades laborales existentes y llamó a los trabajadores a valorar y cuidar sus empleos ante el contexto económico actual.

El sector maquilador esperaba un mayor movimiento en cuanto a nuevas vacantes disponibles; sin embargo, hasta ahora el comportamiento se ha mantenido sin cambios importantes.