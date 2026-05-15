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Coahuila

Controlan incendio de tractocamión cargado con carbón en la Carretera 57

Bomberos y Protección Civil de Allende, Nava y Sabinas evitaron una tragedia mayor tras el siniestro registrado durante la noche del jueves en el tramo Allende–Nueva Rosita.

Por Alberto Ibarra Riojas - 15 mayo, 2026 - 02:11 p.m.
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      Allende.– Elementos de Bomberos y Protección Civil de los municipios de Allende, Nava y Sabinas controlaron el incendio de un tractocamión cargado con carbón, registrado durante la noche del jueves sobre la Carretera Federal 57, en el tramo Allende–Nueva Rosita.

      El reporte fue recibido alrededor de las 23:34 horas a través del sistema de emergencias C-4, lo que movilizó de inmediato a las corporaciones de auxilio hacia el lugar del siniestro, donde encontraron la unidad envuelta en intensas llamas en el área de la cabina, el motor y los neumáticos delanteros.

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      Los cuerpos de emergencia realizaron maniobras coordinadas para sofocar el fuego y evitar que alcanzara el resto de la carga o provocara un accidente mayor sobre la transitada vía federal, donde durante varios minutos se mantuvo vigilancia y control del tráfico vehicular.

      El conductor fue identificado como Javier García Rodríguez, de 53 años de edad y originario de Villa de Zaragoza, San Luis Potosí, quien logró ponerse a salvo luego de detectar humo proveniente del motor y detener la unidad a tiempo antes de que el incendio se extendiera.

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      Detalles confirmados

      De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, un posible cortocircuito habría sido la causa que originó el fuego. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en el tractocamión.

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