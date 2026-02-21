Colocará Claudia Sheinbaum primera piedra del Hospital Regional de Especialidades en Saltillo

Saltillo, Coahuila.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, colocará la tarde de este sábado la primera piedra del Hospital Regional de Especialidades en la ciudad de Saltillo, en un acto que marca el arranque formal de uno de los proyectos de infraestructura médica más importantes para la región sureste del estado.

La mandataria federal estará acompañada por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, quien ha destacado la relevancia de esta obra para fortalecer el sistema de salud y ampliar la cobertura de atención especializada para miles de familias coahuilenses.

El nuevo hospital será construido en un predio ubicado a un costado del Hospital Materno Infantil de Saltillo, lo que permitirá consolidar un complejo médico estratégico en la capital del estado.

La unidad contará con más de 200 camas destinadas a la atención de diversas especialidades, lo que contribuirá a reducir los tiempos de espera y evitar traslados a otras entidades, como Nuevo León, para recibir tratamiento médico especializado.

Detalles confirmados

Este proyecto forma parte de la estrategia nacional para fortalecer la infraestructura hospitalaria y garantizar el acceso a servicios de salud de calidad. Además, se espera que el nuevo hospital contribuya a mejorar la capacidad de respuesta ante enfermedades complejas y a brindar atención oportuna a la población de Saltillo y municipios cercanos.

Acciones de la autoridad

Autoridades federales y estatales han señalado que la construcción de este hospital representa un paso significativo en el fortalecimiento del sistema de salud pública en Coahuila, al tiempo que refleja la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para ampliar y modernizar los servicios médicos en beneficio de la ciudadanía.