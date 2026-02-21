Esperan en Saltillo a Claudia Sheinbaum para el arranque del Hospital Regional del IMSS

SALTILLO, Coahuila.– Desde temprana hora, cientos de asistentes se dieron cita en el Centro Metropolitano de Saltillo para esperar la llegada de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien encabezará el arranque oficial del Hospital Regional de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Entre porras, banderas y consignas de apoyo, simpatizantes comenzaron a ocupar las sillas colocadas frente al templete principal, donde también se prevé la presencia del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, quien acompañará a la mandataria federal en el acto protocolario.

El nuevo hospital representa una de las obras de infraestructura médica más relevantes para la región sureste del estado, con el objetivo de fortalecer la atención especializada para miles de derechohabientes.

Elementos de seguridad y personal logístico coordinan el acceso y la organización del evento, mientras continúan arribando autobuses con asistentes provenientes de distintos municipios de la entidad.

Visitas previas y gira por Coahuila

La visita de Claudia Sheinbaum Pardo a Saltillo forma parte de su agenda de trabajo en el norte del país y representa una nueva escala en la capital coahuilense, ciudad que ya ha sido escenario de encuentros públicos y anuncios oficiales durante su trayectoria política.

Este evento constituye el tercero de la gira que la presidenta realiza este fin de semana por Coahuila, donde ha sostenido diversas actividades públicas relacionadas con programas federales e infraestructura social. La agenda contempla encuentros con autoridades estatales y municipales, así como la supervisión de proyectos estratégicos.

Venta de artículos alusivos a la 4T

En las inmediaciones del recinto también se observa la presencia de comerciantes que ofrecen artículos relacionados con el movimiento de la llamada Cuarta Transformación (4T). Entre los productos disponibles destacan peluches con la imagen del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la propia presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, se comercializan chalecos, cachuchas y playeras con leyendas de apoyo al movimiento, cuyos precios oscilan entre los 150 y los 350 pesos, dependiendo del artículo. Los vendedores aseguran que la demanda aumenta conforme se acerca la hora del evento.

La expectativa crece entre los asistentes, quienes permanecen atentos a la llegada de la mandataria federal para el arranque formal de la obra hospitalaria.