Accidente en la autopista Monterrey-Saltillo causa cierre total

Un accidente entre un tractocamión y una camioneta pick-up obligó a suspender la circulación hacia Saltillo en la autopista de cuota Monterrey-Saltillo. Equipos de emergencia acudieron ante el reporte de posibles personas atrapadas.

RAMOS ARIZPE, Coahuila.- La circulación en la autopista Monterrey-Saltillo registró severas afectaciones la mañana de este viernes, luego de un accidente ocurrido en el kilómetro 55 que involucró a un tractocamión y una camioneta tipo pick-up.

El accidente y su impacto en la circulación

El percance movilizó a elementos de Protección Civil de Ramos Arizpe y cuerpos de auxilio, quienes fueron alertados sobre la posible presencia de personas prensadas tras la colisión. Sin embargo, una vez en el lugar, los rescatistas descartaron dicha situación al no localizar ocupantes dentro o alrededor de la camioneta afectada.

Entre las unidades involucradas se encontraba un tractocamión Freightliner sin remolque, cuyo operador recibió valoración médica por parte del personal de asistencia de la autopista. La otra unidad corresponde a una Nissan Frontier que presentaba daños tras el impacto.

Testimonios y acciones de las autoridades

Testigos señalaron a las autoridades que el conductor de la camioneta habría abandonado el sitio poco después del accidente. Hasta el cierre de esta edición no se había confirmado su identidad ni los motivos de su presunta salida del lugar, por lo que las investigaciones continúan.

Mientras tanto, personal de emergencia realizó labores para eliminar riesgos derivados del choque y garantizar la seguridad de quienes transitaban por la zona.

Cierre total y recomendaciones para automovilistas

Debido a las maniobras de atención y retiro de las unidades siniestradas, la circulación con dirección a Saltillo fue cerrada por completo. En sentido contrario, únicamente permaneció habilitado un carril, situación que provocó largas filas de vehículos y obligó a numerosos conductores a utilizar la carretera libre como ruta alterna.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones y mantenerse atentos a los reportes viales mientras se restablece la circulación en esta importante vía de comunicación.