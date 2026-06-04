AHMSA: Williamson advierte sobre riesgos en subasta para inversionistas

Para que la venta de AHMSA se concrete es necesario que la jueza y el síndico otorguen las condiciones para que un mayor número de inversionistas participe en la subasta y se defina la situación de la empresa de una vez por todas.

Lo anterior lo dio a conocer Eugenio Williamson, expresidente de la CMIC, quien advirtió que si el proceso continúa con requisitos excesivos o dirigidos a un perfil en específico, la segunda subasta podría fracasar nuevamente y prolongar la crisis económica que mantiene golpeada a la región desde hace años. "Lo que ocupamos es que realmente exista voluntad para que esto se concrete y termine esta pesadilla que dejó a muchas familias batallando con la economía".

Señaló que, aunque se habla de al menos 10 posibles postores interesados en adquirir Altos Hornos de México, el verdadero problema es que las bases de participación podrían dejar fuera a varios de ellos. "Pueden existir 10 postores, pero si ponen requisitos hechos a la medida para una sola empresa, al final solo uno va a cumplir y entonces va a esperar comprar más barato porque no tiene competencia".

Mencionó que tanto el síndico como la jueza deben ampliar el abanico de posibilidades y permitir condiciones menos restrictivas para incrementar las probabilidades de venta en esta segunda subasta. "Tienen que ser más flexibles, no pueden seguir poniendo tantas trabas porque eso solo provoca que el precio siga cayendo y que el proceso se siga alargando".

Williamson insistió en que la prioridad debe ser atraer inversionistas serios que reactiven la operación de la acerera, preserven empleos y devuelvan estabilidad económica a la región Centro.