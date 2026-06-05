Caen cinco con 3 kilos de cristal en operativo en Allende

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un operativo de la Agencia de Investigación Criminal derivó en el aseguramiento de aproximadamente tres kilogramos de cristal y la detención de cinco personas en el municipio de Allende, en uno de los decomisos de droga más relevantes registrados recientemente en la región norte de Coahuila.

La movilización se originó a partir de una denuncia anónima que alertó a las autoridades sobre movimientos sospechosos en la carretera federal 57, en el tramo Allende-Nueva Rosita.

Detalles del operativo

Como resultado de las labores de vigilancia, los agentes ubicaron un automóvil Ford Fusion gris, modelo 2007, en una estación de servicio, donde procedieron a realizar una inspección de rutina.

Durante la revisión localizaron varios paquetes encintados que contenían metanfetamina, conocida comúnmente como cristal. El narcótico asegurado alcanzó un peso aproximado de tres kilogramos.

En el lugar fueron detenidos Cristian Emmanuel "N", de 32 años; Erick Alberto "N", de 48; Alejandro "N", de 37; Ronaldo "N", de 25; y José Luis "N", de 54 años, quienes fueron puestos bajo custodia para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Investigación en curso

El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la Región Norte, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que tanto los detenidos como la droga asegurada fueron consignados ante la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que continuará con las indagatorias para determinar el origen y destino del narcótico.

Las autoridades federales serán las encargadas de definir la situación jurídica de los implicados y establecer si existe relación con redes de distribución de droga que operan en la región.

El decomiso representa un nuevo golpe contra el tráfico de narcóticos en la zona norte del estado, donde corporaciones de los tres niveles de gobierno mantienen operativos permanentes para combatir la venta y distribución de sustancias ilícitas.