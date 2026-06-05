Familia y amigos dan el último adiós a Isaías Rodríguez, boxeador de 23 años

Entre muestras de cariño, oraciones y recuerdos, familiares y amigos dan el último adiós a Isaías "El Artillero" Rodríguez, joven boxeador y profesionista que falleció días después de sufrir una lesión cerebral durante una pelea celebrada en Cuatro Ciénegas.

El cuerpo del deportista es velado en la Capilla Marsan de Castaños, mientras que la misa y sepultura están programadas para este sábado a las 11:30 horas en el panteón municipal.

Su padre, Isaías Rodríguez Flores, recordó a su hijo como un joven ejemplar, disciplinado y dedicado tanto al deporte como a sus estudios. "Hasta ahorita, a los 23 años, nos dio puras alegrías", expresó conmovido.

Relató que Isaías encontró su pasión en el boxeo a los 14 años, luego de haber practicado otras actividades como el ajedrez, el atletismo y el ciclismo. Sin embargo, fue el cuadrilátero donde descubrió lo que más le gustaba hacer. "Le fascinaba el boxeo. Empezó cuando tenía 14 años y ya no lo dejó. El box fue su pasión", recordó.

Gracias a su disciplina logró destacar rápidamente. Participó en 19 peleas amateur, de las cuales perdió solamente una. A los 15 años obtuvo el segundo lugar en una competencia estatal y debutó como boxeador profesional a los 16 años.

El apodo de "El Artillero" llegó después de sus primeros años en el ring. Inicialmente era conocido como "El Zurdito" por su guardia zurda, pero su estilo ofensivo y determinación hicieron que fuera identificado con el sobrenombre que lo acompañó durante su carrera deportiva.

Además de su trayectoria en el boxeo, Isaías se graduó recientemente como ingeniero mecánico industrial con honores y el mejor promedio de su generación. Su padre destacó que siempre fue un estudiante de excelencia y una persona humilde. "Él hacía las cosas sin esperar reconocimiento. Siempre fue muy dedicado en la escuela, en el trabajo y en la casa", señaló.

Sobre la pelea celebrada el pasado 29 de mayo en Cuatro Ciénegas, explicó que había sido una de las mejores preparaciones físicas que tuvo su hijo. La contienda se desarrollaba de manera pareja e incluso Isaías había derribado a su rival en el tercer asalto. "La pelea estaba pareja. Mi muchacho lo tumbó en el tercer round. En el quinto round lo conectaron y pegó en las cuerdas. Luego vino otro golpe. Todavía se levantó y quería seguir peleando, pero ya no lo dejaron", relató.

A partir de ese momento se presentó el daño cerebral que obligó a una cirugía de emergencia. Pese a los esfuerzos médicos y las cadenas de oración de cientos de personas, el joven no logró recuperarse.

La familia agradeció las muestras de apoyo recibidas durante los días de hospitalización y aseguró que el cariño demostrado por la comunidad ha sido un gran consuelo en medio de la tragedia.