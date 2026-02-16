Contactanos
Coahuila

Accidente vial en Múzquiz: Vicente N causa daños materiales

El accidente ocurrió en la intersección de Presidente Juárez y Jacobo Chapa, afectando el tráfico local.

Por Teresa Muñoz - 16 febrero, 2026 - 05:13 p.m.
      MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un accidente vial se registró la tarde del lunes en la intersección de las calles Presidente Juárez y Jacobo Chapa, en el barrio La Casa Azul, en el municipio de Múzquiz.

      El percance generó movilización de las autoridades locales y dejó como saldo daños materiales en dos vehículos particulares.

      De acuerdo con los primeros reportes, en el hecho se vieron involucrados Vicente N, señalado como presunto responsable, quien conducía un automóvil Chevrolet Optra, modelo 2008, y una mujer identificada como Kasandra N, quien circulaba a bordo de un Ford Focus sobre la calle Jacobo Chapa en dirección de poniente a oriente.

       

      La colisión ocurrió, derivado de la falta de precaución al conducir. Según testigos, el impacto sorprendió a los automovilistas que transitaban por la zona, generando momentáneamente congestionamiento en la vialidad.

       

      Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. Asimismo, las autoridades procedieron a ordenar retirar los vehículos involucrados para restablecer el flujo vehicular en la zona.

      Aunque el percance no dejó personas lesionadas de gravedad, las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para extremar precauciones al manejar y respetar los límites de velocidad, con el fin de evitar accidentes que pongan en riesgo la integridad de los ciudadanos.

