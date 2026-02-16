Múzquiz se une a la campaña Ama Tu Corazón para prevenir enfermedades

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El programa 'Ama Tu Corazón' arrancó oficialmente en Múzquiz bajo la coordinación del Sector Salud, informó el doctor Jorge Cervera Mata, director del hospital 'Juan Galán Jr.'. La iniciativa busca fortalecer la prevención de enfermedades cardiovasculares y metabólicas entre la población.

De acuerdo con el director, las acciones se realizan por instrucciones del Gobierno del Estado y consisten en la detección de hipertensión arterial, diabetes y sobrepeso, principalmente en personas mayores de 40 años.

No obstante, también aplicarán mediciones en jóvenes desde los 20 años, con el objetivo de fomentar la cultura de la prevención desde edades tempranas.

Para facilitar el acceso a la ciudadanía, se instalarán módulos de atención en negocios establecidos en distintos puntos de la localidad muzquense, además de contar con espacios en el propio Centro de Salud.

De esta manera, se busca que la población pueda realizarse chequeos sin necesidad de acudir exclusivamente a hospitales.

El doctor Cervera Mata señaló que la campaña tendrá un enfoque especial durante todo el mes de febrero, aunque aclaró que dichas actividades se llevan a cabo de manera constante a lo largo del año.

Sin embargo, en esta ocasión se dará mayor realce a la estrategia con motivo de la campaña que lleva el mismo nombre.

Finalmente, destacó que tanto en Múzquiz como en gran parte del norte del país se registra un alto índice de obesidad y sobrepeso, factores que representan una antesala de enfermedades como diabetes, hipertensión e hiperlipidemia.

Estas condiciones, advirtió, pueden derivar en complicaciones cardiovasculares graves que ponen en riesgo la vida, por lo que insistió en la importancia de participar en las acciones de prevención.