Óscar Ríos Ramírez entrega cemento a 40 familias en San Juan de Sabinas

SAN JUAN DE SABINAS COAH.- Con el objetivo de seguir generando beneficios directos para las familias del municipio, el alcalde Óscar Ríos Ramírez destacó que el programa Ayuda que Transforma continúa dando resultados positivos en San Juan de Sabinas, al facilitar el acceso a materiales esenciales para el mejoramiento de vivienda.

"El compromiso de nuestra administración es claro: que las familias tengan herramientas para mejorar su hogar y, con ello, su calidad de vida. Este programa representa una oportunidad real para fortalecer su patrimonio y avanzar en mejores condiciones de bienestar", expresó el edil.

A través de la Dirección de Desarrollo Social Municipal y gracias a las gestiones realizadas ante la Congregación Mariana Trinitaria, en esta ocasión se llevó a cabo la entrega de 18 toneladas de cemento, equivalentes a 360 bultos, en beneficio de 40 familias del municipio, quienes podrán utilizar este material en la construcción, ampliación o rehabilitación de sus viviendas.

Óscar Ríos Ramírez subrayó que este tipo de acciones forman parte de una estrategia enfocada en atender necesidades prioritarias dentro de los hogares, permitiendo que más ciudadanos accedan a apoyos que impactan directamente en su entorno y contribuyen a elevar su calidad de vida.

Asimismo, recordó que mediante el programa Ayuda que Transforma también se entregan tinacos con subsidio, fortaleciendo las condiciones de almacenamiento de agua en los hogares y respondiendo a necesidades básicas de las familias.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar impulsando programas sociales que generen bienestar y contribuyan al desarrollo digno de las y los habitantes de San Juan de Sabinas.