Vacunación contra sarampión en Múzquiz: acciones del Sector Salud

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. - En esta ciudad dio inicio la Jornada de Vacunación contra el Sarampión, informó el doctor Yuri Nicolás Niño Vega, director del Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina". El arranque de esta campaña busca reforzar la protección de la población ante una enfermedad altamente contagiosa.

De manera simultánea, las acciones se extendieron a los diferentes municipios de la Región Carbonífera, con el objetivo de garantizar que la cobertura sea amplia y llegue a todos los sectores.

El doctor Niño Vega destacó que la mejor forma de prevenir el sarampión es mediante la inmunización, asegurando que las familias estén protegidas.

La estrategia contempla la aplicación de la dosis cero para bebés de 6 a 11 meses, la conclusión de esquemas de vacunación en niños de 1 a 9 años, y dosis de refuerzo para personas de 10 a 49 años, en caso de ser necesario. Con ello se busca abarcar a la mayor parte de la población en riesgo.

El director del hospital señaló que todos los hospitales y Centros de Salud mantendrán la campaña de manera permanente. Recordó que los principales síntomas del sarampión son tos, fiebre y ojos irritados, aunque aclaró que hasta el momento no se han registrado contagios en el Pueblo Mágico de Múzquiz.

En la plaza Hidalgo se instaló un módulo de atención con personal del Sector Salud, en horario de 8:00 de la mañana a 14:00 horas. Además, las brigadas recorrerán domicilios y acudirán a instituciones educativas para aplicar las vacunas, reforzando así la cobertura y acercando el servicio a la comunidad.