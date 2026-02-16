Se queda dormido al volante y provoca accidente

Ramos Arizpe, Coahuila.– Un conductor que presuntamente había ingerido una mínima cantidad de alcohol protagonizó un accidente vial luego de quedarse dormido mientras circulaba con rumbo a Ramos Arizpe.

Los hechos se registraron a la altura del puente que marca los límites de Ramos Arizpe y Saltillo, donde el vehículo involucrado, una camioneta Dodge Journey color negro, terminó fuera de control y volcada sobre el asfalto.

De acuerdo con el propio conductor, este informó a las autoridades que consumió poco porcentaje de alcohol antes de manejar y, al desplazarse por la vialidad, se quedó dormido, lo que ocasionó el percance.

El accidente ocurrió en el puente que marca los límites entre Ramos Arizpe y Saltillo

En la unidad viajaban además un hombre y una mujer. A pesar del impacto, ninguno de los tres ocupantes aceptó ser trasladado a un hospital para su valoración médica, argumentando que esperarían la llegada de la aseguradora para proceder con los trámites correspondientes.

El conductor admitió haber consumido alcohol antes de manejar

Elementos de tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las maniobras necesarias para evitar mayores afectaciones a la circulación.