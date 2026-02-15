César Sánchez Suárez enfrenta quejas por ganado que arrasa cultivos en San Juan Bautista

Vacas ya “viven” en los sembradíos de productores del ejido San Juan Bautista. A más de dos semanas de que inició el problema, los afectados aseguran que el propietario del ganado, César Sánchez Suárez, se ha hecho de la vista gorda, por lo que aun cuando ya interpusieron una denuncia ante la Fiscalía del Estado, continúan sin recibir respuesta.

El productor Encarnación Gelacio Bautista denunció que las pérdidas por los daños ocasionados al cultivo ascienden a cerca de 60 mil pesos, luego de que el ganado invadiera de manera constante las parcelas sembradas.

Explicó que la denuncia formal ya fue presentada ante la Fiscalía del Estado, debido a que el ganado ha cruzado en repetidas ocasiones hacia las tierras de los productores sin que su dueño haga algo por evitarlo.

¿Qué declararon los productores sobre la invasión de ganado?

De acuerdo con los afectados, son alrededor de 50 vacas las que han ingresado a los sembradíos, arrasando con más de tres hectáreas de avena, situación que ha generado molestia entre los ejidatarios, quienes aseguran que pese a los reportes no han recibido apoyo de ninguna corporación policiaca.

Para los productores, esta siembra representaba una fuente importante de ingresos, ya que la cosecha les permitiría fortalecer su economía familiar y garantizar el sustento de sus hogares, por lo que temen que los daños continúen si no se frena la situación.

Acciones de los productores ante la falta de respuesta

Señalaron además que consideran esta problemática como una práctica recurrente, pues aseguran que el presunto propietario permite que su ganado se alimente en tierras ajenas, evitando invertir en alimento, mientras los cultivos continúan siendo destruidos.

Finalmente, los ejidatarios hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que intervengan, se garantice el respeto a la propiedad ejidal y se reparen los daños ocasionados a los productores afectados.