José Alanís Rivera desmiente rumores sobre decomisos de vehículos en Coahuila

Ante el aumento de rumores en redes sociales, José Alanís Rivera, líder de la UCD, desmintió categóricamente la existencia de operativos actuales para el decomiso de vehículos de procedencia extranjera. El coordinador señaló que las publicaciones en plataformas como Facebook han generado una "psicosis" innecesaria entre la población, asegurando que no hay ninguna orden oficial por parte del gobierno para retirar unidades.

¿Qué declaró José Alanís Rivera?

Alanís Rivera precisó que ninguna de las corporaciones de seguridad, ya sea municipal o estatal, tiene la facultad de realizar estos embargos sin la presencia de la Policía Fiscal o el SAT. Recordó que hace siete años fue la última vez que se vieron acciones de este tipo en la entidad y, hasta el momento, no existe notificación oficial para retomar dichas medidas en ninguno de los estados fronterizos.

Reacción de la UCD ante los rumores

El representante de la Unión Campesina instó a los ciudadanos a mantener la calma y a informarse únicamente a través de medios de comunicación verificados y oficiales. Recalcó que, aunque el sistema de regularización ha presentado fallas y retrasos, esto no justifica el acoso policial ni el despojo del patrimonio familiar de quienes están a la espera de sus láminas.

Finalmente, la organización advirtió que se mantiene en alerta permanente y dispuesta a iniciar una "lucha social" en caso de que las autoridades intenten realizar decomisos arbitrarios. Alanís Rivera aseguró que buscarán la intervención de sus líderes nacionales para proteger a los propietarios, especialmente a aquellos que no han podido emplacar debido a las restricciones de fecha impuestas por el decreto original.