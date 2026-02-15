Vuelve Margarita a ponerse de pie

Monclova, Coah. – Hace apenas unas semanas, la historia de la pequeña Margarita conmovía a la comunidad tras el accidente doméstico que le provocó lesiones de consideración cuando una olla con frijoles calientes cayó accidentalmente sobre su cuerpo. Hoy, a poco más de un mes de aquel momento que cambió la rutina de su familia, la escena es distinta: Margarita vuelve a ponerse de pie.

La pequeña Margarita ha mostrado una evolución favorable tras el accidente que sufrió.

En videos compartidos por su madre, Mónica, se observa a la menor dando sus primeros pasos después del accidente. Son pasos cortos, cuidadosos, pero firmes. Cada movimiento representa días de dolor, curaciones constantes y noches largas de incertidumbre. También representan esperanza.

La pequeña ha mostrado una evolución favorable y continúa avanzando en su proceso de recuperación, bajo cuidados médicos y con atención permanente en casa. Aunque el camino no ha sido sencillo, su fortaleza ha sorprendido incluso a quienes han seguido de cerca su historia.

Su madre, Mónica, comparte videos que documentan los avances de su hija en la recuperación.

Para su madre, cada paso es una victoria. "Ha sido muy difícil, pero verla caminar otra vez nos devuelve la fe", comparte en los videos que hoy circulan como testimonio de resiliencia.

La historia de Margarita no solo habla de un accidente, sino de la capacidad de una niña para sobreponerse al dolor, del amor de una madre que no se ha soltado de su mano y de una comunidad que ha acompañado el proceso.