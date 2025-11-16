Frontera refuerza seguridad vial: Sari Pérez Cantú instala reductores

Frontera, Coah. - En atención a las peticiones ciudadanas recibidas durante las mesas de trabajo vecinales, la alcaldesa Sari Pérez Cantú cumplió con su compromiso de fortalecer la seguridad vial en distintos sectores de la ciudad, encabezando acciones de instalación de reductores de velocidad y señalética preventiva.

En coordinación con el director de Transporte y Vialidad, José Ángel Ibarra, se realizó una jornada intensiva en la que se atendieron dos puntos estratégicos:

? En la colonia Rieles del Valle, se colocó un tendido de 56 boyas para reducir la velocidad vehicular y brindar mayor protección a peatones y automovilistas.

? En la colonia Huizachal, específicamente en la calle Tunalar y su cruce con Aeropuerto, se instaló un segundo tendido de 46 boyas, además de señales de alto y señalización preventiva de reductor de velocidad, atendiendo las solicitudes directas de las y los vecinos.

El director de Transporte y Vialidad explicó que estas acciones forman parte de un programa permanente de respuesta ciudadana, que continuará hasta finales del año, y que la próxima semana realizará la instalación de nuevos reductores de velocidad en la calle Durango, una zona de alta afluencia vehicular.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú destacó que este tipo de intervenciones fortalecen la seguridad y el orden urbano de Frontera, al mismo tiempo que reflejan la cercanía del gobierno con la gente. "Escuchar a la ciudadanía y responder con orden, rumbo y resultados es la mejor manera de construir confianza", expresó.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener vialidades seguras y funcionales, priorizando los sectores con mayor flujo vehicular y garantizando condiciones de movilidad más seguras para todas las familias fronterenses.