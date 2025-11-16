Yesica Sifuentes Zamora impulsa la cultura en Castaños

Castaños, Coah.- Como parte de las acciones para fortalecer el acceso a la cultura y apoyar las expresiones artísticas locales, la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora acompañó a las y los alumnos del Taller de Pintura en la Casa de la Cultura, celebrando junto a ellos la creatividad reflejada en cada una de sus obras.

El evento reunió a participantes de diferentes edades, quienes presentaron obras que reflejan creatividad, técnica y sensibilidad artística, gracias al trabajo con el maestro Abelardo López Fuentes.

Durante su recorrido por la exposición, la Presidenta Municipal destacó la importancia de promover espacios que permitan a la ciudadanía expresar su talento y desarrollar habilidades artísticas.

"Gracias a estos talleres, nuestras y nuestros castañenses pueden expresar su talento, creatividad y sensibilidad artística. Me dio mucho gusto acompañar y reconocer el gran trabajo que cada participante plasmó en sus obras", señaló la edil.

Sifuentes Zamora resaltó que, para su administración, el arte y la cultura son pilares fundamentales del bienestar social, pues contribuyen al desarrollo integral de niños, jóvenes y adultos, fortalecen la identidad local y promueven la convivencia comunitaria.

Agregó que este tipo de actividades representan un punto de encuentro para las familias y un espacio seguro donde cada persona puede descubrir y potenciar sus capacidades.

Asimismo, la alcaldesa reafirmó su compromiso de seguir impulsando el arte, la cultura y las diferentes formas de expresión artística, a través de talleres, presentaciones, exposiciones y programas culturales accesibles para toda la población.

"Nuestro objetivo es que Castaños siga creciendo no solo en infraestructura, sino también en espíritu, creatividad y participación cultural. Desde la administración municipal continuaremos apoyando cada iniciativa que fomente el talento local y fortalezca la cultura en nuestro municipio", añadió.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal consolida su visión de una comunidad más incluyente, participativa y orgullosa de su identidad cultural, celebrando el talento de sus habitantes y brindando espacios para su desarrollo artístico.