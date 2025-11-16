Víctor Leija Vega detalla inversión en celdas solares para agua en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Leija Vega, dio a conocer que el municipio implementará importantes obras durante 2026, entre las que sobresale la instalación de celdas solares en pozos de agua potable, con una inversión aproximada de 3 millones de pesos.

"Estamos haciendo un diagnóstico, hay muchas necesidades. En el tema de servicios primarios tenemos la preparación de dos pozos de agua potable con el equipo de celdas solares para reducir el costo de energía en el sistema municipal de agua; es un proyecto primario que será de 3 millones de pesos", explicó.

El edil señaló que esta obra será clave para garantizar el abasto de agua en toda la cabecera municipal, pues se contempla sectorizar los tres pozos existentes: uno en la ganadera, otro en la entrada del municipio y un tercero ubicado en las colonias Ramón Bichara y Ramón Guevara.

Asimismo, destacó que la administración ha avanzado en la mayoría de los compromisos establecidos al inicio del gobierno, aunque reconoció que aún hay pendientes importantes.

"Ya está casi la mayoría de los compromisos cumplidos cuando iniciamos la administración. Hay comunidades rurales donde no les hemos dado el mantenimiento a los caminos, tenemos pavimentaciones pendientes, rehabilitación de banquetas en la zona centro; tenemos proyectos encaminados para beneficio de todos los sectores", señaló.

El alcalde reiteró que 2026 será un año clave para consolidar obras de infraestructura básica que mejoren la calidad de vida de las familias y permitan un uso más eficiente de los recursos municipales.