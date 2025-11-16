Baja afluencia en tiendas de Monclova durante noviembre 2023

Este año, noviembre, tradicionalmente considerado el mes con los precios más bajos, no está mostrando la misma fuerza comercial que en temporadas anteriores. Así lo confirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Monclova, Óscar Mario Medina, quien señaló que la afluencia en tiendas y plazas comerciales ha sido estable, pero sin los grandes picos de consumo que caracterizaban estas fechas.

Medina recordó que años atrás era común ver a los consumidores formados desde la madrugada para aprovechar los descuentos más agresivos. Sin embargo, el comportamiento actual es distinto: la gente acude, compara y compra solo lo que necesita, lo que ha derivado en un mes 'regular', aunque con promociones visibles en varios establecimientos.

El dirigente comercial explicó que los artículos con mayor demanda son los electrónicos, en especial teléfonos celulares y pantallas, que se mantienen entre los productos con descuentos más buscados.

Muchos compradores también están optando por financiar sus adquisiciones con tarjetas a meses sin intereses, una estrategia que ha permitido mantener cierto ritmo de ventas en la ciudad. Aunque Medina no atribuyó la baja de consumo a un solo factor, comerciantes de la región han reconocido que el panorama económico nacional, particularmente la inflación en productos básicos, ha llevado a las familias a administrar mejor su gasto, priorizando necesidades y dejando de lado compras impulsivas.

El presidente de CANACO señaló que este fin de semana podría significar un repunte para el comercio local, ya que coincide con quincena y con el lunes 17 como día feriado, lo que permitirá a más familias salir a realizar compras de última hora o buscar promociones pendientes. Aun así, los comercios de Monclova se preparan para cerrar noviembre con números estables y con la expectativa de que el cierre de año ayude a mejorar el panorama para los negocios de la región.