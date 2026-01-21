Abordan conflicto sucedido en Secundaria 35 de Monclova

FRONTERA, COAHUILA.- El subsecretario de Educación Básica, Hugo Lozano, habló sobre la riña que se registró recientemente en una secundaria de la Región Centro. Señaló que ya se está trabajando de manera coordinada con padres de familia, docentes y alumnos para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a presentarse.

De acuerdo con la información que trascendió, los hechos ocurrieron en la Secundaria 35 de Monclova, donde se registró una trifulca en la que incluso participaron padres de familia, lo que generó preocupación entre la comunidad educativa.

En el seguimiento del caso, el director del plantel, Jesús Borjón, explicó que la riña se originó a partir de un reclamo por un presunto caso de acoso contra una alumna de segundo o tercer grado, situación que no habría sido reportada previamente por los canales correspondientes, lo que derivó en el conflicto.

Ante este panorama, el subsecretario Hugo Lozano subrayó la importancia de fomentar la sana convivencia dentro de los planteles educativos. Señaló que este tipo de hechos comprometen a todos los actores involucrados a reforzar las acciones preventivas.

Asimismo, puntualizó que existen sanciones establecidas dentro de los protocolos ante este tipo de peleas o conductas, las cuales se aplican conforme al reglamento escolar. Explicó que la prioridad es dar oportunidad a los alumnos para que permanezcan en la escuela, mediante el acompañamiento y la atención adecuada de cada caso; sin embargo, cuando se presentan reincidencias, es necesario aplicar las medidas correspondientes.

Indicó que desde la Secretaría de Educación se estarán impulsando capacitaciones y estrategias dirigidas a alumnos, docentes y padres de familia, con el fin de prevenir conflictos y atender de manera oportuna cualquier señal de violencia o acoso.

"Seguiremos atendiendo estos casos para que no se presenten más. En el transcurso del día estaremos viendo este tema y si se hacen acciones para trabajar; hemos tenido muchas reuniones con maestros y directivos, pero es algo que no es tan sencillo de controlar", expresó.

Finalmente, Lozano reiteró que el objetivo principal es garantizar entornos escolares seguros, donde prevalezca el respeto y el diálogo, evitando que los conflictos escalen a situaciones que pongan en riesgo la integridad de estudiantes y de la propia comunidad escolar.