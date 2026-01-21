Empeño de bienes en Sabinas: Familias buscan liquidez en enero

SABINAS, COAH.- Durante la denominada cuesta de enero, muchas familias de Sabinas y la Región Carbonífera optan por empeñar bienes de su patrimonio para poder hacer frente a compromisos económicos adquiridos tras las fiestas decembrinas y las obligaciones del inicio de año. Ante la falta de liquidez, habitantes acuden a establecimientos de préstamo prendario con la esperanza de obtener efectivo, en una práctica que ha crecido en los últimos años.

En esta ciudad existen al menos dos opciones formales de casas de empeño donde los usuarios pueden dejar en garantía objetos de valor a cambio de dinero inmediato. Entre los artículos más comúnmente empeñados se encuentran televisores inteligentes, teléfonos celulares, herramientas y, en menor medida, automóviles, reflejando la amplia gama de bienes que las familias ofrecen como respaldo de crédito.

La actual situación de desempleo y reducción de ingresos familiares ha impulsado el uso de este tipo de servicios como alternativa financiera. Aunque las casas de empeño representan una fuente rápida de dinero, en muchos casos los objetos quedan en poder de la institución cuando los deudores no pueden cubrir los intereses y pagos correspondientes dentro del plazo establecido. Este fenómeno genera un costo social adicional, pues los artículos empeñados -que en muchos hogares eran considerados necesarios- no regresan a sus propietarios.

A nivel nacional, el mercado de préstamos prendarios tiene una fuerte presencia, con alrededor de más de 8,500 casas de empeño operando en el país. Estas instituciones ofrecen acceso rápido a crédito, pero también enfrentan desafíos de regulación y competencia, e incluso existen reportes de establecimientos que operan de manera irregular. Asimismo, estudios señalan que millones de mexicanos utilizan las casas de empeño como mecanismo de financiamiento, lo que indica la importancia de estos servicios para sectores con acceso limitado al crédito tradicional.

En Sabinas y municipios cercanos de la Región Carbonífera, el empeño de bienes se ha convertido en una práctica habitual para enfrentar el inicio de año, reflejo de una combinación de factores como la falta de empleo, la exigencia de pagos inmediatos y la limitada disponibilidad de créditos formales. Para muchos habitantes, esta práctica es una doble espada: proporciona liquidez temporal, pero en ocasiones conlleva la pérdida de bienes valiosos y la profundización de las dificultades económicas.