La Gran Cabalgata de Sabinas es premiada en FITUR

SABINAS, COAH.- La secretaria de Turismo de Coahuila, Cristina Amezcua González, recibió el premio de Excelencias Turísticas en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, España, por la Gran Cabalgata de Sabinas. Este evento se consolida como uno de los más importantes de Coahuila y México, destacando la riqueza cultural y turística del estado.

La premiación se llevó a cabo en la ciudad de Madrid, donde Amezcua González acudió con una delegación de representantes del estado de Coahuila. La Gran Cabalgata de Sabinas fue reconocida por su gran importancia como una de las tradiciones de la región carbonífera, lo que ha contribuido a posicionar a Coahuila como un destino turístico de primer nivel.

Este logro es resultado del trabajo coordinado entre autoridades y prestadores de servicios, que ha permitido fortalecer la oferta turística de Coahuila. La secretaria de Turismo destacó que el estado cuenta con una amplia variedad de atractivos, desde turismo de aventura hasta religioso, pasando por eventos culturales y gastronómicos que se celebran cada fin de semana en distintas regiones.

La premiación en FITUR es un reconocimiento a la labor de la Secretaría de Turismo de Coahuila, liderada por Cristina Amezcua González, que ha trabajado para promover el turismo en el estado y atraer visitantes nacionales e internacionales. El gobernador Manolo Jiménez Salinas ha respaldado esta iniciativa, destacando la importancia del turismo para la economía del estado.

Con este premio, Coahuila se consolida como un referente turístico y cultural a nivel internacional, lo que se espera que genere una mayor derrama económica y atraiga más visitantes al estado.