"Acosa" UVM a ex alumnos

SALTILLO, COAH.- Ante la salida de cientos de estudiantes de la Universidad del Valle de México (UVM) campus Saltillo, presuntamente por inconformidades con el modelo curricular y por el cobro del RVOE (Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios) en programas que no contaban con él, personal de la institución inició una campaña de llamadas telefónicas dirigida a exalumnos con el propósito de invitarlos a reintegrarse a la universidad.

Ante ello, varios de los exestudiantes han manifestado su inconformidad por la insistencia de estas llamadas, que califican como una forma de acoso, pues aseguran que la universidad ignora sus negativas a regresar, incluso después de haber expresado su falta de interés durante los contactos.

Esta estrategia ocurre en un contexto de reajuste institucional dentro de la UVM, pues en febrero de 2025, la universidad cerró oficialmente su campus en Torreón, tras haberlo anunciado desde noviembre de 2024, argumentando la adopción de una nueva estrategia educativa nacional.

El cierre afectó a cerca de mil alumnos, quienes se vieron obligados a buscar otras opciones académicas para continuar sus estudios.

Como parte de las medidas adoptadas, la institución ofreció a los alumnos transferencias a otros campus, como el Cumbres, en Monterrey, o el propio campus de Saltillo, además de la posibilidad de continuar en modalidad en línea, con la promesa de becas e incentivos para facilitar la transición.

No obstante, la campaña telefónica actual ha sido vista por algunos exalumnos como un intento de la universidad por recuperar matrícula en el plantel Saltillo, en medio de un ambiente de desconfianza derivado de las recientes controversias académicas y administrativas.