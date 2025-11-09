Incendio controlado en gasolinera de Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un conato de incendio registrado en una pipa generó alarma la mañana de este sábado en la gasolinera Kikapoo, ubicada frente al Panteón Santa Rosa en la ciudad de Melchor Múzquiz.

El incidente ocurrió cuando el operador de la unidad intentó encenderla, sobreviniendo una falla en las terminales de la batería que derivó en el inicio del fuego.

La situación se tornó delicada debido a que la unidad quedó varada a escasos metros de las bombas despachadoras de combustible, lo que alertó de inmediato a automovilistas y comerciantes de la redonda.

La cercanía del vehículo con materiales inflamables elevó el riesgo de una explosión, por lo que se activaron los protocolos de emergencia a cargo del director de bomberos, Valentín Elizalde.

Afortunadamente, la rápida intervención del cuerpo de bomberos, cuya base se encuentra justo a un costado de la gasolinera, permitió controlar el fuego antes de que se propagara.

Los elementos lograron sofocar las llamas en cuestión de minutos, evitando daños mayores tanto a la unidad como a las instalaciones del lugar.

Las autoridades locales también se presentaron en el sitio para coordinar labores de seguridad y verificar que no existiera peligro para la población.

La pipa, propiedad de Onésimo N., fue retirada del área para su revisión mecánica y se iniciaron las indagatorias correspondientes para determinar las causas exactas del desperfecto.

Este incidente pone en evidencia la importancia de contar con medidas preventivas y una respuesta inmediata ante emergencias en zonas de alto riesgo.

Gracias a la coordinación entre bomberos y autoridades locales, se logró evitar una tragedia que pudo haber tenido consecuencias graves en esta ciudad.