Beneficiará a hoteleros el Mundial 2026

SALTILLO, COAH.- El Vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, informó que la ocupación hotelera en la entidad cerrará 2025 con un promedio del 45 %, cifra inferior al 56 % registrado en 2024, debido principalmente a la disminución del turismo de negocios provocada por los recientes ajustes arancelarios que impactaron la llegada de visitantes industriales.

Dávila Rodríguez reconoció que el panorama ha sido complejo para el sector, aunque consideró que la celebración del Mundial 2026 en el vecino estado de Nuevo León podría significar un respiro económico para los hoteleros coahuilenses, especialmente por el flujo de visitantes que buscarán hospedaje en ciudades cercanas a las sedes del torneo.

"El turismo empresarial representa una parte esencial del movimiento hotelero en Saltillo y otras ciudades industriales, pero este año las visitas bajaron. Esperamos que el Mundial ayude a recuperar parte de esa demanda", señaló.

El dirigente explicó que Saltillo mantiene una vocación turística centrada en el sector industrial, por lo que cualquier variación en la actividad manufacturera o en la dinámica comercial afecta directamente la ocupación de los hoteles.

Aun con la reducción en el número de huéspedes, Dávila destacó que los establecimientos ajustaron sus tarifas de acuerdo con la inflación y los costos operativos, lo que permitirá mantener estabilidad en los ingresos y evitar mayores afectaciones financieras al cierre del año.