Exitosa Jornada de Eco Canje Verde 360 en San Buenaventura fortalece cultura ambiental

San Buenaventura, Coah. – Con el propósito de fortalecer la cultura ambiental y fomentar el cuidado de los recursos naturales, la Presidencia Municipal de San Buenaventura llevó a cabo la Jornada de Eco Canje Verde 360 en diversos ejidos del municipio, beneficiando a más de 600 familias rurales.

A través del Departamento de Desarrollo Rural, Ecología y Gestión Social, las actividades se realizaron en los ejidos San Francisco, Sombrerete, San Antonio de la Cascada, Rosa de Guadalupe, Guadalupe Victoria, San Lorenzo, San Antonio de las Higueras y San Blas, donde los habitantes intercambiaron botellas de PET por árboles frutales y de sombra, contribuyendo así a la reforestación de sus comunidades.

El alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez encabezó las jornadas y reconoció la participación de las familias sambonenses:

"Agradezco a todas las familias de nuestros ejidos por sumarse a estas acciones. Cada árbol que sembramos representa vida, sombra y alimento para las futuras generaciones. Juntos estamos construyendo un San Buenaventura más limpio y sustentable."

La organización estuvo a cargo de Blanca Selene Cuéllar y el equipo de Desarrollo Rural y Ecología, como parte del programa municipal de sustentabilidad y reforestación que impulsa la actual administración para la protección del medio ambiente, promoviendo la conciencia ecológica, la reutilización de materiales y la mejora de los entornos naturales en todos los sectores de la comunidad.