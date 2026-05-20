Javier Flores celebra el Día del Estudiante en San Buenaventura con actividades deportivas

San Buenaventura, Coah.

En el marco del Día del Estudiante, el alcalde Javier Flores Rodríguez felicitó a las y los estudiantes de San Buenaventura, además de visitar diversos planteles educativos durante sus festejos y rallys deportivos.

Como parte de las actividades, el alcalde encabezó la entrega de nuevos tableros de básquetbol en la Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez, donde también se realizó un tiro simbólico y un partido amistoso de básquetbol.

En el encuentro deportivo participaron como escuelas invitadas la primaria Año de Juárez de San Buenaventura y la primaria Benito Juárez del municipio de Nadadores, fortaleciendo la convivencia y el compañerismo entre alumnos.

El director del plantel, profesor José Idilio Tapia Alcalá, agradeció el respaldo brindado por las autoridades municipales, estatales y federales para mejorar los espacios educativos y deportivos de la institución. "Todo esto es en beneficio de la niñez, porque ellos son el futuro de nuestro pueblo. Hoy vemos cristalizado un apoyo que durante mucho tiempo solicitamos y que finalmente se hace realidad con la rehabilitación de los tableros y mejoras para nuestros estudiantes", expresó.

Por su parte, el alcalde Javier Flores Rodríguez destacó la importancia de que la educación y el deporte trabajen siempre de la mano para fortalecer a la niñez y juventud de San Buenaventura. "El deporte abre puertas, enseña disciplina, valores y principios para el bien de la comunidad. Ustedes son el futuro de San Buenaventura y de Coahuila, pero tienen que creérselo, porque un día estarán ocupando espacios importantes en nuestra sociedad", señaló el edil.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de las y los maestros por dedicar tiempo, esfuerzo e incluso recursos propios para apoyar a sus alumnos. "Mi mayor reconocimiento para los maestros, porque siempre están dando más de sí mismos por la educación y la juventud de nuestro municipio. Aquí tienen un aliado de la educación y también del deporte", agregó.

Javier Flores destacó que el Gobierno Municipal continúa trabajando en la rehabilitación de canchas y espacios deportivos para que cada vez más niñas, niños y jóvenes se involucren en actividades sanas que fortalezcan su desarrollo integral.