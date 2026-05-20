Héctor Lumbreras pide trabajo tras su amputación

FRONTERA, COAHUILA.- A casi dos meses de haber sufrido la amputación de una pierna, Héctor Lumbreras Padilla lanzó un llamado a la población y a empresarios de la región para obtener una oportunidad laboral acorde a su condición física, ya que aseguró que, aunque ha recibido apoyo con despensas y comida, lo que realmente necesita es generar ingresos para sostener a su familia.

El hombre, vecino de Frontera, explicó que actualmente se encuentra en silla de ruedas luego de que un accidente doméstico se complicara debido a que no recibió atención médica oportuna.

"Hace van a ser dos meses que me amputaron la pierna izquierda por un detalle, un accidente que se complicó este y pues no hubo más remedio que la amputación", relató.

Comentó que el accidente ocurrió mientras movía un refrigerador en su domicilio y sufrió una lesión en la pierna, la cual no atendió de inmediato debido a que continuó trabajando. Con el paso del tiempo, uno de sus dedos dejó de recibir circulación sanguínea y comenzó una infección que avanzó hasta obligar a los médicos a amputarle por encima de la rodilla.

"Fue más que nada por eso, o sea, el no haber reposado, el no haber descansado el pie por seguir trabajando, trabajando, trabajando hasta que llegó el momento en el que pues ya no se pudo", expresó.

Antes de la amputación trabajaba en instalación de cámaras de seguridad y anteriormente se desempeñó como guardia en Saltillo, por lo que ahora busca una oportunidad como velador, actividad que considera puede desempeñar pese a permanecer en silla de ruedas.

"Yo hice una publicación solicitando un trabajo de velador, porque pues ahorita ando en sí, en la silla de ruedas, no puedo hacer gran cosa, pero el trabajo de velador es más sencillo", explicó.

Aunque agradeció el apoyo alimentario que ha recibido de la ciudadanía, señaló que su principal necesidad sigue siendo conseguir empleo para cubrir pagos y gastos familiares, ya que vive junto a su pareja y la hija de ella, cuyos ingresos actualmente no son suficientes.

La persona que guste darle una oportunidad laboral puede comunicarse al 8661769996 o acudir a su casa en la calle Manuel Acuña número 307 en la colonia Diana Laura.