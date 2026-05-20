Jorge Romero defiende programas sociales en Cuatro Ciénegas: no se condicionarán al voto

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, aseguró que los programas sociales no pueden ser condicionados al voto y pidió a la ciudadanía "no dejarse engañar" por quienes afirman que los apoyos desaparecerán si otro partido llega al poder.

Durante su mensaje, el líder panista sostuvo que los apoyos para adultos mayores ya forman parte de la Constitución, por lo que continuarán independientemente del partido que gobierne. "Nadie les va a quitar sus programas sociales y menos a los adultos mayores, que eso ya está en la Constitución", expresó.

Romero señaló que la población debe analizar más allá de los apoyos económicos y observar los problemas que enfrenta el país, principalmente en materia de seguridad y empleo. "No puede ser que haya lugares extensísimos en este país en donde lo que te despierte sea el sonido de balas a 15 metros", comentó.

Asimismo, lamentó los casos de desapariciones y la falta de oportunidades laborales para jóvenes profesionistas. "No puede ser que tu hijo que estudió toda la carrera, luego no tenga ningún trabajo", declaró al cuestionar la situación actual del país.

El dirigente del PAN también lanzó críticas al gobierno federal y a Movimiento Regeneración Nacional, al afirmar que el partido oficialista pasó años criticando a gobiernos anteriores, pero "ha salido pésimo para gobernar".

"Ya nos dimos cuenta que una cosa es criticar y otra cosa muy distinta es gobernar", concluyó el líder nacional panista.