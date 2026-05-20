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Coahuila

El Gobierno Municipal de Múzquiz realiza Cabildo Infantil 2026

Los integrantes del Cabildo Infantil 2026 representarán diversos cargos y promoverán valores cívicos.

Por Teresa Muñoz - 20 mayo, 2026 - 06:06 p.m.
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      Múzquiz, Coahuila.– El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipal), en coordinación con el Gobierno Municipal de Múzquiz, llevó a cabo el Cabildo Infantil 2026, una actividad que reunió a alumnas y alumnos destacados de distintas instituciones educativas y comunidades del municipio, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana, el liderazgo y los valores cívicos en las nuevas generaciones.

      Durante esta actividad se integró el Cabildo Infantil 2026, conformado por estudiantes sobresalientes que representarán diversos cargos, fortaleciendo espacios de expresión y aprendizaje sobre la función pública y la participación democrática.

      Integrantes del Cabildo Infantil 2026:

      * Luis Antonio Saavedra Rodríguez – Escuela Eulalio Gutiérrez – Alcalde

      * Marlen Martínez Jaime – Escuela Ford #4 – Secretaria del Ayuntamiento

      * Camila Gpe. Flores Vázquez – Miguel Hidalgo y Costilla – Síndico de Mayoría

      * Linda Ángel Rodríguez Beltrán – Benito Juárez García – Síndico de Minoría

      * Sofía Isabella Escobar López – Benito Juárez – Primer Regidor

      * Manuel Emiliano Montalvo Rosales – Justo Sierra – Segundo Regidor

      * Bruno Dayan García Otiz – Miguel Hidalgo y Costilla – Tercer Regidor

      * Maylin Riojas Mesta – Club de Leones #1 – Cuarto Regidor

      * Adriana Victoria Palomares Medina – José Ma. Morelos y Pavón – Quinto Regidor

      * Joshua Hernández Sánchez – Vicente Valdés Valdés – Sexto Regidor

      * Sergio Terrazas Cárdenas – Colegio Gpe. Victoria – Séptimo Regidor

      * Dilan Rogelio Sigla García – Manuel Acuña – Octavo Regidor

      * Lázaro Adán Mendoza Moreno – Club de Leones #1 – Noveno Regidor

      * Jeyli Guadalupe Quistiano Uribe – Melchor Múzquiz – Décimo Regidor

      * Francisco Javier Sánchez Leos – Narciso Mendoza – Décimo Primer Regidor

      * Iker Alan Martínez Ruiz – Benito Juárez – Décimo Segundo Regidor

      * Joselin Victoria Ortíz Hernández – Lázaro Cárdenas – Décimo Tercer Regidor

      * Karen Alheli Flores Rodríguez – Veinte de Noviembre – Décimo Cuarto Regidor

      * Regina Issabela Pachecano Castro – Gral. Melchor Múzquiz – Décimo Quinto Regidor

      * Cristina Giselle Reséndiz Cervantes – José Ma. Morelos y Pavón – Décimo Sexto Regidor

      * Ary Cervantes Herrera – Benito Juárez – Décimo Séptimo Regidor

      * Edwin Eduardo Lucio Vargas – Benito Juárez – Décimo Octavo Regidor

      * Ivana Lizeth Contrras Pérez – Apolonio M. Avilés – Décimo Noveno Regidor

      Con acciones como esta, el DIF Municipal y el Gobierno Municipal de Múzquiz reafirman su compromiso con la niñez y la educación, promoviendo actividades que impulsan el desarrollo integral y fortalecen la formación cívica de las y los estudiantes.

      ¡Muchas felicidades a todas y todos los integrantes del Cabildo Infantil 2026!

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