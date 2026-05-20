El Gobierno Municipal de Múzquiz realiza Cabildo Infantil 2026

Múzquiz, Coahuila.– El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipal), en coordinación con el Gobierno Municipal de Múzquiz, llevó a cabo el Cabildo Infantil 2026, una actividad que reunió a alumnas y alumnos destacados de distintas instituciones educativas y comunidades del municipio, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana, el liderazgo y los valores cívicos en las nuevas generaciones.
Durante esta actividad se integró el Cabildo Infantil 2026, conformado por estudiantes sobresalientes que representarán diversos cargos, fortaleciendo espacios de expresión y aprendizaje sobre la función pública y la participación democrática.
Integrantes del Cabildo Infantil 2026:
* Luis Antonio Saavedra Rodríguez – Escuela Eulalio Gutiérrez – Alcalde
* Marlen Martínez Jaime – Escuela Ford #4 – Secretaria del Ayuntamiento
* Camila Gpe. Flores Vázquez – Miguel Hidalgo y Costilla – Síndico de Mayoría
* Linda Ángel Rodríguez Beltrán – Benito Juárez García – Síndico de Minoría
* Sofía Isabella Escobar López – Benito Juárez – Primer Regidor
* Manuel Emiliano Montalvo Rosales – Justo Sierra – Segundo Regidor
* Bruno Dayan García Otiz – Miguel Hidalgo y Costilla – Tercer Regidor
* Maylin Riojas Mesta – Club de Leones #1 – Cuarto Regidor
* Adriana Victoria Palomares Medina – José Ma. Morelos y Pavón – Quinto Regidor
* Joshua Hernández Sánchez – Vicente Valdés Valdés – Sexto Regidor
* Sergio Terrazas Cárdenas – Colegio Gpe. Victoria – Séptimo Regidor
* Dilan Rogelio Sigla García – Manuel Acuña – Octavo Regidor
* Lázaro Adán Mendoza Moreno – Club de Leones #1 – Noveno Regidor
* Jeyli Guadalupe Quistiano Uribe – Melchor Múzquiz – Décimo Regidor
* Francisco Javier Sánchez Leos – Narciso Mendoza – Décimo Primer Regidor
* Iker Alan Martínez Ruiz – Benito Juárez – Décimo Segundo Regidor
* Joselin Victoria Ortíz Hernández – Lázaro Cárdenas – Décimo Tercer Regidor
* Karen Alheli Flores Rodríguez – Veinte de Noviembre – Décimo Cuarto Regidor
* Regina Issabela Pachecano Castro – Gral. Melchor Múzquiz – Décimo Quinto Regidor
* Cristina Giselle Reséndiz Cervantes – José Ma. Morelos y Pavón – Décimo Sexto Regidor
* Ary Cervantes Herrera – Benito Juárez – Décimo Séptimo Regidor
* Edwin Eduardo Lucio Vargas – Benito Juárez – Décimo Octavo Regidor
* Ivana Lizeth Contrras Pérez – Apolonio M. Avilés – Décimo Noveno Regidor
Con acciones como esta, el DIF Municipal y el Gobierno Municipal de Múzquiz reafirman su compromiso con la niñez y la educación, promoviendo actividades que impulsan el desarrollo integral y fortalecen la formación cívica de las y los estudiantes.
¡Muchas felicidades a todas y todos los integrantes del Cabildo Infantil 2026!