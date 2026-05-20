El Gobierno Municipal de Múzquiz realiza Cabildo Infantil 2026

Múzquiz, Coahuila.– El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipal), en coordinación con el Gobierno Municipal de Múzquiz, llevó a cabo el Cabildo Infantil 2026, una actividad que reunió a alumnas y alumnos destacados de distintas instituciones educativas y comunidades del municipio, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana, el liderazgo y los valores cívicos en las nuevas generaciones.

Durante esta actividad se integró el Cabildo Infantil 2026, conformado por estudiantes sobresalientes que representarán diversos cargos, fortaleciendo espacios de expresión y aprendizaje sobre la función pública y la participación democrática.

Integrantes del Cabildo Infantil 2026:

* Luis Antonio Saavedra Rodríguez – Escuela Eulalio Gutiérrez – Alcalde

* Marlen Martínez Jaime – Escuela Ford #4 – Secretaria del Ayuntamiento

* Camila Gpe. Flores Vázquez – Miguel Hidalgo y Costilla – Síndico de Mayoría

* Linda Ángel Rodríguez Beltrán – Benito Juárez García – Síndico de Minoría

* Sofía Isabella Escobar López – Benito Juárez – Primer Regidor

* Manuel Emiliano Montalvo Rosales – Justo Sierra – Segundo Regidor

* Bruno Dayan García Otiz – Miguel Hidalgo y Costilla – Tercer Regidor

* Maylin Riojas Mesta – Club de Leones #1 – Cuarto Regidor

* Adriana Victoria Palomares Medina – José Ma. Morelos y Pavón – Quinto Regidor

* Joshua Hernández Sánchez – Vicente Valdés Valdés – Sexto Regidor

* Sergio Terrazas Cárdenas – Colegio Gpe. Victoria – Séptimo Regidor

* Dilan Rogelio Sigla García – Manuel Acuña – Octavo Regidor

* Lázaro Adán Mendoza Moreno – Club de Leones #1 – Noveno Regidor

* Jeyli Guadalupe Quistiano Uribe – Melchor Múzquiz – Décimo Regidor

* Francisco Javier Sánchez Leos – Narciso Mendoza – Décimo Primer Regidor

* Iker Alan Martínez Ruiz – Benito Juárez – Décimo Segundo Regidor

* Joselin Victoria Ortíz Hernández – Lázaro Cárdenas – Décimo Tercer Regidor

* Karen Alheli Flores Rodríguez – Veinte de Noviembre – Décimo Cuarto Regidor

* Regina Issabela Pachecano Castro – Gral. Melchor Múzquiz – Décimo Quinto Regidor

* Cristina Giselle Reséndiz Cervantes – José Ma. Morelos y Pavón – Décimo Sexto Regidor

* Ary Cervantes Herrera – Benito Juárez – Décimo Séptimo Regidor

* Edwin Eduardo Lucio Vargas – Benito Juárez – Décimo Octavo Regidor

* Ivana Lizeth Contrras Pérez – Apolonio M. Avilés – Décimo Noveno Regidor

Con acciones como esta, el DIF Municipal y el Gobierno Municipal de Múzquiz reafirman su compromiso con la niñez y la educación, promoviendo actividades que impulsan el desarrollo integral y fortalecen la formación cívica de las y los estudiantes.

¡Muchas felicidades a todas y todos los integrantes del Cabildo Infantil 2026!