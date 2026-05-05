Cuatro Ciénegas conmemora la Batalla de Puebla con acto cívico

Cuatro Ciénegas, Coah. - En el marco de la conmemoración del 5 de Mayo, autoridades municipales de Cuatro Ciénegas, instituciones educativas y ciudadanía participaron en un significativo acto cívico para recordar la Batalla de Puebla, uno de los acontecimientos más emblemáticos en la historia de México y símbolo de valentía, unidad y defensa de la soberanía nacional.

La ceremonia reunió a representantes de distintas instancias educativas, así como a autoridades municipales, quienes se sumaron a este ejercicio de memoria colectiva que busca mantener vivos los hechos históricos que han marcado el rumbo del país y fortalecido la identidad nacional.

El acto estuvo a cargo de la comunidad educativa de la escuela Cesáreo Castro, cuyos alumnos y docentes desarrollaron una participación destacada, contribuyendo a fortalecer el sentido cívico, el respeto por los símbolos patrios y el reconocimiento de nuestras raíces históricas.

Durante el evento se recordó que la Batalla de Puebla, librada el 5 de mayo de 1862, representó una de las gestas más importantes para México, cuando el Ejército Mexicano, encabezado por el General Ignacio Zaragoza, logró vencer a las fuerzas francesas, consideradas en ese momento entre las más poderosas del mundo. Este hecho histórico se convirtió en un referente de resistencia, patriotismo y defensa de la independencia nacional.

Autoridades presentes destacaron que la promoción de actividades cívicas y conmemorativas permite fortalecer la formación de valores entre niñas, niños y jóvenes, además de fomentar el conocimiento de la historia como parte fundamental de la construcción de una sociedad con identidad, conciencia y participación ciudadana.

Asimismo, se resaltó que este tipo de ceremonias no solo honran a quienes defendieron al país en momentos decisivos, sino que también sirven para transmitir a las nuevas generaciones la importancia de preservar la memoria histórica y mantener vivos los principios de unidad, respeto y amor por México.

A través de estas acciones, se refrenda el compromiso de continuar impulsando actividades que fortalezcan el civismo y el orgullo nacional, promoviendo entre la comunidad el respeto por la historia y los valores que dan identidad a nuestra nación.