Operativo mochila en Cuatro Ciénegas: hallan sustancias y vapeador

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- Durante un operativo mochila realizado en el CBTa 22 Venustiano Carranza de Cuatro Ciénegas, autoridades detectaron marihuana y un vapeador entre las pertenencias de un alumno, informó el director de Seguridad Pública, Richards Estrada, quien señaló que el caso fue turnado de inmediato a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).

El funcionario explicó que la revisión se llevó a cabo hace aproximadamente 20 días como parte de las acciones preventivas que se realizan en coordinación con instituciones educativas para evitar el consumo y distribución de sustancias ilícitas entre estudiantes. "Hace 20 días se tuvo la revisión mochila en dicha institución donde se encontró marihuana y un vapeador", declaró.

Estrada destacó que este tipo de operativos forman parte de una estrategia integral de prevención, debido a que el consumo de drogas entre menores de edad continúa siendo una problemática preocupante en la región.

Asimismo, señaló que recientemente se han ejecutado órdenes de cateo en distintos domicilios del municipio, donde se logró el aseguramiento de importantes cantidades de droga conocida como cristal, una de las sustancias de mayor consumo entre los jóvenes por su bajo costo. "Hemos tenido órdenes de cateo en domicilios donde se ha incautado una importante cantidad de droga conocida como cristal, en coordinación con el Ministerio Público y otras corporaciones, deteniendo a una persona del sexo masculino de 35 años de edad", detalló.

El director de Seguridad Pública explicó que gracias a estas acciones se ha logrado disminuir hasta en un 70 por ciento el narcomenudeo en la localidad, aunque reconoció que aún existe una fuerte presencia de estupefacientes entre adolescentes. Por ello, hizo un llamado urgente a los padres de familia para mantenerse atentos a las actitudes y comportamientos de sus hijos, así como vigilar con quién conviven y en qué condiciones regresan a casa. "Pedimos a los padres de familia estar al pendiente de las actitudes que tengan sus hijos, porque sí hay mucho consumo de estupefacientes entre menores de edad; revisar en qué condiciones llegan y con quién hablan", expresó.

Finalmente, anunció que la próxima semana se llevará a cabo un nuevo operativo preventivo con la participación de la unidad K9 proveniente de Saltillo, cuyos binomios caninos reforzarán la revisión en planteles escolares del municipio.