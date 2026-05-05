Frontera: Alcaldesa Sari Pérez Cantú promueve fumigación contra rickettsia

FRONTERA, COAH.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, informó que el municipio mantiene una intensa campaña de descacharrización, nebulización y fumigación con el objetivo de prevenir casos de dengue y rickettsia, especialmente ante el aumento de temperaturas y la temporada propicia para la proliferación de mosquitos y garrapatas.

La edil destacó que estas acciones se realizan en coordinación con el área de Salud Municipal, buscando eliminar criaderos potenciales del mosquito transmisor del dengue y reducir riesgos sanitarios en distintos sectores de la ciudad.

"Estamos trabajando intensamente con Salud Municipal en la descacharrización, en la nebulización y en la fumigación para prevenir el dengue y rickettsia. Es importante invitar a nuestros ciudadanos que cuando pase la unidad, intenten sacar todos los cacharros que tienen en sus hogares", expresó.

Pérez Cantú señaló que la participación ciudadana es clave para lograr mejores resultados, ya que la acumulación de objetos en patios y viviendas favorece la formación de huevecillos y criaderos de insectos transmisores de enfermedades.

Explicó que mediante estas acciones preventivas se busca brindar mayor protección a las familias fronterenses, evitando brotes que puedan poner en riesgo la salud pública.

Asimismo, reconoció que existen algunas colonias y sectores donde todavía se batalla para que los habitantes colaboren más con este programa sanitario, entre ellos el ejido 8 de Enero, parte de la colonia Occidental, Sierrita, Elsa Hernández y otros puntos del municipio.

"El doctor Miguel Sánchez pasará a estas colonias para dialogar con ellos sobre este tema y que piensen en su salud antes de que se contagien de alguna enfermedad. Hasta el momento no tenemos casos de dengue o rickettsia, pero seguimos trabajando", puntualizó.

La alcaldesa reiteró que el municipio continuará reforzando estas jornadas preventivas para mantener a Frontera libre de enfermedades transmitidas por vectores y pidió a la ciudadanía sumarse de manera responsable a estas campañas.