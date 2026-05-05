Martha Herrera de Pronnif informa sobre menor consumiendo sustancias en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) región Centro ya identificó y atiende el caso del menor de aproximadamente 10 años de edad que fue captado en video consumiendo lo que aparentaba ser marihuana en el municipio de Frontera, informó la coordinadora regional, Martha Herrera.

La funcionaria explicó que el niño ya contaba con antecedentes dentro de la dependencia debido a omisiones de cuidado por parte de sus padres, quienes presuntamente consumían sustancias tóxicas, por lo que desde tiempo atrás había sido puesto bajo resguardo de una familia de apoyo.

Hace una semana, a través de redes sociales, comenzó a circular un video que generó indignación entre la ciudadanía, donde se observaba al menor sosteniendo un encendedor y una sustancia envuelta en un material similar al aluminio, la cual encendía para posteriormente inhalar el humo, mientras era grabado y alentado por otros jovencitos.

Además, en las imágenes se aprecia que el niño realiza una seña con la mano, aparentemente imitando conductas asociadas al consumo de drogas, situación que encendió las alertas entre usuarios de distintas plataformas y provocó la intervención inmediata de las autoridades.

Martha Herrera señaló que tras revisar el caso, se detectó que se trataba de la primera ocasión en que el menor consumía este tipo de sustancia, por lo que se activaron los protocolos correspondientes para brindarle atención integral.

"El niño y su familia ya contaban con expediente en Pronnif. Detectamos las necesidades y se hizo la intervención. Se canalizó a Cesosama, al Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones, además de atender otras problemáticas como su escuela inconclusa", explicó.

Asimismo, indicó que se le otorgaron facilidades para que pueda concluir su ciclo escolar y continuar con su formación académica, además de mantener vigilancia cercana con el familiar responsable de su cuidado.

"Se le dieron facilidades para que termine su ciclo escolar, daremos seguimiento cercano con el familiar que se estará haciendo cargo de él para evitar que este problema se vuelva a repetir y darle recursos o herramientas para que pueda seguir adelante con lo que debe de hacer un niño propio a su edad de 10 años y no allegarse a esas malas compañías", expresó.

La Pronnif reiteró que el objetivo principal es garantizar el bienestar del menor, alejándolo de entornos de riesgo y fortaleciendo su desarrollo integral.