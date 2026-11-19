Acuña, Coah.- Desde Ciudad Acuña, el gobernador Manolo Jiménez Salinas arrancó la construcción de 16 nuevas preparatorias en Coahuila, con una inversión global de 330.3 millones de pesos, como parte de la estrategia para ampliar la cobertura educativa y garantizar que más jóvenes tengan acceso a espacios de educación media superior cerca de sus hogares.

"Desde el mero norte de Coahuila, en el municipio de Acuña detonamos los proyectos de 16 nuevas preparatorias que vamos a construir en todas las regiones del Estado, y con las que se va a beneficiar la educación de miles de estudiantes. Aquí iniciamos con la Prepa Pa'Delante #1 "Margarita Maza". ¡Seguimos trabajando por nuestros jóvenes, el presente y futuro de Coahuila!", destacó el gobernador.

Importancia de la educación en Coahuila

Jiménez Salinas explicó que en el sector poniente de Acuña, donde se desarrolla este nuevo plantel, se ha avanzado en la construcción de infraestructura educativa que incluye una primaria, una secundaria y un jardín de niños, a lo que ahora se suma la preparatoria y la cercanía con la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña (UTC). Indicó que contar con opciones educativas desde preescolar hasta universidad cerca de casa representa mejores condiciones para las familias, reduce los traslados y contribuye a mejorar la calidad de vida.

Este proyecto, que se realiza en conjunto con el Gobierno federal y cuyos recursos son cien por ciento estatales, contempla la distribución de los 16 planteles en nueve municipios; en la región Norte serán 2 preparatorias en Acuña y Piedras Negras, con 39.8 millones de pesos. En La Carbonífera: 1 preparatoria en Múzquiz, con 19.9 millones de pesos. En la región Centro-Desierto: 5 preparatorias en Monclova y Frontera, con 99.6 millones de pesos. En la Sureste: 5 preparatorias en Saltillo y Ramos Arizpe, con 111.1 millones de pesos y en La Laguna: 3 preparatorias en Torreón y Matamoros, con 59.8 millones de pesos.

Compromiso con la educación y la seguridad

El gobernador reiteró que la educación es una de las herramientas más importantes para construir mejores oportunidades para las nuevas generaciones, especialmente en un estado que cuenta con condiciones de seguridad, crecimiento económico y llegada de inversiones nacionales y extranjeras. En este sentido, destacó que Coahuila se posicionó como el estado más seguro de México en 2026, de acuerdo con los resultados de percepción de seguridad del INEGI, resultado del trabajo coordinado entre sociedad y gobierno.

Agregó que su administración mantiene una estrategia integral que también contempla inversiones en seguridad, infraestructura, salud, servicios públicos y generación de empleos, para fortalecer las condiciones de desarrollo de las familias coahuilenses. "En Coahuila hay oportunidades para nuestra gente y esto no es obra de la casualidad. Todo en la vida se trabaja, todo en la vida se construye. El Coahuila que tenemos lo hemos construido entre todas y todos, por eso hay que cuidarlo y defenderlo", expresó.

Manolo Jiménez reafirmó que su gobierno continuará trabajando en coordinación con los municipios, el sector empresarial, las instituciones educativas y la sociedad para fortalecer la educación y generar más oportunidades para las y los jóvenes.

El director del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, Julio Ivón Long Hernández, informó que la nueva preparatoria que se construirá en el fraccionamiento Valle del Mirador, en Ciudad Acuña, contará con una inversión superior a los 19 millones de pesos. El proyecto contempla un edificio de dos niveles sobre una superficie de mil 440 metros cuadrados, con tres aulas didácticas, centro de cómputo, aula de arte, aula de administración y módulo de sanitarios. Además, tendrá instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, subestación con transformador de 75 KVA, cisterna de 10 metros cúbicos, 148 metros lineales de cerca perimetral, cancha de usos múltiples de 450 metros cuadrados y techo estructural de 15 por 30 metros.

Expuso que la obra forma parte del programa estatal de construcción de 16 nuevas preparatorias, con una inversión global superior a los 330 millones de pesos, que ampliará la oferta de educación media superior en las cinco regiones de Coahuila.

El alumno Marko Damián Solórzano Alberto, de la Secundaria General número 7, Rosario Castellanos, agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas el arranque de la construcción de la nueva preparatoria en Ciudad Acuña, al señalar que representa una oportunidad para que las y los jóvenes continúen sus estudios cerca de sus familias y comunidad. Destacó que este proyecto fortalece sus posibilidades de preparación y desarrollo, y reconoció los apoyos educativos, las becas, el mejoramiento de las escuelas y los programas sociales que benefician a los estudiantes y sus familias. A nombre de sus compañeras y compañeros, se comprometió a aprovechar este nuevo espacio educativo para seguir aprendiendo, superarse y contribuir al desarrollo de Coahuila.

El alcalde de Ciudad Acuña, Emilio de Hoyos Montemayor, reconoció el compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas con la educación y el desarrollo de las nuevas generaciones, y destacó la construcción de 16 nuevas preparatorias en Coahuila. Comentó que, en coordinación con el Gobierno del Estado, Acuña ha fortalecido su infraestructura educativa en el sector poniente, con una primaria ya en funcionamiento, la ampliación de una secundaria, la construcción de un jardín de niños y ahora una nueva preparatoria, acercando servicios educativos a una de las zonas de mayor crecimiento poblacional. Informó que el Gobierno municipal ha destinado más de 90 millones de pesos a educación, otorgado más de 15 mil becas, entregado 30 mil paquetes de útiles escolares y mochilas, más de mil aires acondicionados y realizado más de 75 obras en planteles educativos.