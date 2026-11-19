RAMOS ARIZPE, Coah.- Familiares, amigos, compañeros de trabajo y miembros de la comunidad educativa se reunieron en Ramos Arizpe para despedir a José Raúl Alejandro, de 35 años; Josué, de 17, y Diana Monserrat, de siete, quienes fueron asesinados durante un ataque armado en Galeana, Nuevo León.

El fallecimiento de los tres integrantes de una familia originaria de Ramos Arizpe ha provocado consternación entre sus seres queridos y habitantes del municipio, quienes acudieron al velorio para acompañarlos en medio del dolor.

Uno de los momentos más emotivos fue la llegada de alumnos de la Escuela Primaria José Clemente Orozco, quienes, acompañados de sus padres y otros integrantes de la comunidad estudiantil, acudieron a despedir a Diana Monserrat, su compañerita de siete años.

La presencia de los menores reflejó el impacto de la tragedia entre quienes compartían con la pequeña sus actividades escolares y momentos de convivencia.

También acudieron compañeros traileros y taxistas, integrantes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), quienes se acercaron para expresar sus condolencias y solidarizarse con la familia.

Sin embargo, además de la tristeza, entre los asistentes prevalecía la preocupación por la seguridad. Familiares y personas cercanas manifestaron temor ante la posible presencia de desconocidos, debido a la incertidumbre sobre quiénes podrían estar relacionados con la organización que presuntamente perpetró el ataque.

La agresión ocurrió durante la madrugada del lunes en la comunidad Boca del Refugio, en el municipio de Galeana, Nuevo León, cuando la familia se trasladaba después de acudir a un baile en el ejido San Rafael.

De acuerdo con las primeras investigaciones, sus integrantes se encontraron con un retén presuntamente instalado por personas relacionadas con la delincuencia organizada. Al intentar escapar, fueron atacados a balazos.

Además de José Raúl Alejandro y sus dos hijos, la madre de familia y otro de sus hijos resultaron lesionados. Este último fue reportado inicialmente con 12 años, mientras que el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó posteriormente que tenía 11 años.

Tras los hechos, también surgieron testimonios sobre nuevas incursiones de hombres armados en Boca del Refugio, lo que habría provocado que familias de la comunidad abandonaran sus viviendas para trasladarse principalmente a Saltillo y Ramos Arizpe. Estas versiones no han sido confirmadas oficialmente.

Ante la gravedad del caso, Fernández Montañez informó que Coahuila y Nuevo León reforzarán la vigilancia en la zona limítrofe mediante operativos conjuntos y el uso de drones. Las acciones contemplan la participación de las fiscalías y corporaciones de seguridad de ambas entidades, incluida Fuerza Civil.

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer el triple homicidio, en Ramos Arizpe familiares, amigos y miembros de la comunidad se unieron para despedir a las víctimas, en una tragedia que también dejó una profunda huella entre quienes convivieron con los dos menores.