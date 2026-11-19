Ciudad de México.- El senador de la República por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, hizo un llamado desde la tribuna del Senado a fortalecer a las policías estatales y municipales mediante mayores recursos, equipamiento y coordinación con las fuerzas federales, al destacar la importancia de la seguridad para atraer inversiones, generar empleos y proteger a las familias mexicanas.

Durante su intervención, el legislador coahuilense reconoció el trabajo del mandatario estatal, Manolo Jiménez Salinas, quien recientemente anunció una inversión de 772 millones de pesos en seguridad, destinada a la incorporación de 171 patrullas y vehículos, equipamiento táctico y más de mil cámaras inteligentes, como parte de la estrategia para fortalecer la vigilancia y la prevención del delito en Coahuila.

"Cuando hay seguridad, hay confianza, y cuando hay confianza, llegan las inversiones, se generan empleos y nuestras familias tienen más oportunidades para salir adelante. Por eso, desde este Senado hago un llamado a fortalecer a nuestras policías locales y garantizarles los recursos necesarios para despeñar su trabajo", expresó Gabriel Elizondo durante su intervención.

Acciones de la autoridad

El senador destacó que la coordinación entre el Gobierno de Coahuila, las Fuerzas Armadas y el Gobierno Federal es fundamental para mantener la seguridad, por lo que planteó impulsar reformas que permitan fortalecer a las corporaciones locales en todo el país.

Detalles confirmados

Asimismo, reiteró que la seguridad debe ser una prioridad para garantizar que las familias vivan tranquilas y que quienes salen diariamente a trabajar puedan regresar con bien a sus hogares.