CASTAÑOS, Coahuila.- Más de 300 elementos de Nuevo León participan en el despliegue de seguridad para localizar a los responsables del ataque armado contra una familia en Galeana, mientras Coahuila mantiene operativos coordinados en tres puntos cercanos a los límites entre ambas entidades.

Acciones de la autoridad

El fiscal general Federico Fernández Montañez calificó los hechos como una tragedia y confirmó que su administración mantiene comunicación con las autoridades de Nuevo León para colaborar en las investigaciones y acciones de búsqueda.

De acuerdo con la información preliminar compartida por el mandatario, la familia regresaba de una festividad cuando se encontró con un reten instalado por integrantes de la delincuencia organizada. El conductor habría intentado evadir el punto de revisión, lo que provocó que los agresores dispararan contra el vehículo en el que viajaban. Como resultado del ataque murieron tres personas: el conductor, un menor de siete años y otro de 17 años. Además, una persona resultó herida.

Detalles confirmados

Explicó que la familia era originaria de Coahuila, pero destacó que la participación estatal también responde a la cercanía geográfica del lugar de los hechos con los límites de ambas entidades. Indicó que desde días anteriores mantienen comunicación con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, además de que se desplegaron operativos conjuntos en tres puntos, sin revelar mayores detalles por razones de seguridad.

El fiscal general agregó que las acciones se realizan con la participación coordinada del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. También dijo que sostendría una reunión con autoridades de seguridad de Nuevo León para dar seguimiento al caso y fortalecer la colaboración entre ambas entidades.

Impacto en la comunidad

Sobre los responsables, señaló que las autoridades de Nuevo León cuentan con información más amplia para avanzar en las investigaciones, mientras Coahuila mantiene su respaldo operativo. Finalmente, llamó a reforzar los esfuerzos institucionales para garantizar la seguridad de las familias que utilizan las carreteras de la región.

Pies de foto

30A Autoridades de Coahuila y Nuevo León mantienen coordinación tras el ataque armado contra una familia.

30B "Las autoridades de Nuevo León cuentan con información más amplia para avanzar en las investigaciones", dijo el fiscal general, Federico Fernández.

30C Elementos de distintas corporaciones participan en los operativos desplegados en los límites estatales.