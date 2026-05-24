Pierde motociclista la batalla tras accidente

Ramos Arizpe, Coahuila.- Tras varias horas de hospitalización debido a las graves lesiones sufridas en un accidente de motocicleta, Adrián Efrén López Cardona murió en la Clínica 33 del IMSS, conocida como la Ixtlera, en el municipio de Ramos Arizpe.

Tras confirmarse su fallecimiento, las autoridades ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense de Saltillo, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión las causas de la muerte.

Como se informó previamente, el percance tuvo lugar en el bulevar Díaz Ordaz, en el sector Urbivilla. Según los informes iniciales, el joven aparentemente circulaba a alta velocidad en su motocicleta mientras realizaba labores de reparto.

Al incorporarse a la vía principal, perdió el control de la unidad y derrapó sobre el asfalto, sufriendo lesiones graves.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para brindarle atención médica de emergencia y, debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado de inmediato a la Clínica 33.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, horas más tarde perdió la vida a causa de un traumatismo craneoencefálico severo derivado del accidente.