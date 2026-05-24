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Coahuila

Sigifredo de la Cruz Hernández, ganador de automóvil en Sabinas, ya había fallecido

Expertos en derecho civil advierten que el derecho al premio dependerá de las bases del sorteo y la acreditación de herederos.

Por Carlos Macias - 24 mayo, 2026 - 03:44 p.m.
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      SABINAS, COAH.- Por primera vez en la historia de los sorteos realizados entre contribuyentes cumplidos del impuesto predial en Sabinas, el ganador de un automóvil resultó ser una persona fallecida, situación que ahora coloca al Ayuntamiento en una posible controversia legal para definir quién tendría derecho a reclamar el premio.

      El sorteo se llevó a cabo el pasado 27 de abril en la sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, encabezado por el alcalde José Feliciano Díaz Iribarren y funcionarios de la administración local, mediante el tradicional sistema de tómbola en el que participaron las claves catastrales de ciudadanos que realizaron el pago del impuesto predial 2026 antes del 31 de marzo, fecha límite establecida para ingresar a la rifa de un automóvil Chevrolet Aveo modelo 2026.

      De acuerdo con los resultados dados a conocer durante el evento, el boleto ganador correspondió a Sigifredo de la Cruz Hernández, vecino de la calle Don Martín número 200, en la colonia Santa Cruz de esta ciudad. Sin embargo, posteriormente trascendió que el ciudadano ya había fallecido, aunque el pago del predial fue realizado por un familiar, quien presuntamente efectuó el trámite para mantener al corriente la propiedad.

      La situación ha generado incertidumbre entre los organizadores del sorteo y autoridades municipales, debido a que legalmente el premio podría formar parte de la sucesión patrimonial del fallecido, aunque también podría existir una reclamación por parte de la persona que realizó el pago del impuesto. Especialistas en materia civil señalan que, en este tipo de casos, el derecho sobre el premio puede depender tanto de las bases oficiales del sorteo como de la acreditación legal de herederos o de quien compró o registró el boleto participante.

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      Hasta el momento, el Ayuntamiento de Sabinas no ha emitido una postura oficial sobre cómo será resuelto el caso ni quién recibiría finalmente el automóvil. Trascendió que el tema podría analizarse por la vía jurídica para evitar conflictos legales entre posibles reclamantes del premio.

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