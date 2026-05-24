Biogás del relleno sanitario reduce consumo eléctrico

SALTILLO, Coahuila.- El relleno sanitario de Saltillo se ha convertido en una pieza clave para la generación de energía renovable en la ciudad, gracias al aprovechamiento del biogás producido por la descomposición de residuos orgánicos.

El director de Servicios Públicos, Aníbal Soberón, informó que el municipio mantiene en operación un sistema que permite captar los gases generados en el relleno sanitario y transformarlos en energía eléctrica, la cual actualmente contribuye al funcionamiento de algunos circuitos de alumbrado público.

De acuerdo con el funcionario, este esquema representa un ahorro aproximado del 10 % en el consumo eléctrico de ciertas zonas de la ciudad, dependiendo de la cantidad de biogás que produce el sitio de confinamiento.

Explicó que el biogás se obtiene de manera natural a partir de la descomposición de la basura orgánica acumulada en las fosas del relleno sanitario, proceso que genera principalmente gas metano, combustible que puede ser utilizado para producir electricidad.

Soberón detalló que actualmente se trabaja en la operación de la fosa 7 y en la construcción de la futura fosa 8, donde se depositarán los residuos recolectados en Saltillo durante los próximos años.

Precisó que la generación de biogás comienza una vez que las fosas son clausuradas, aunque el proceso requiere tiempo para que los residuos alcancen el nivel de descomposición necesario.

"La producción de biogás no es inmediata; tarda alrededor de cinco años después del cierre de una fosa", explicó.

Además, señaló que diariamente se recolectan entre 860 y 870 toneladas de basura doméstica en la ciudad, a las que se suman entre 30 y 60 toneladas de residuos vegetales derivados de labores de limpieza y mantenimiento urbano.