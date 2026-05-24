Aseguran 15 armas en camión de paquetería

SALTILLO, Coahuila.- La movilización de corporaciones federales se registró en Saltillo luego de que autoridades detectaran un cargamento de armas largas oculto dentro de un camión de paquetería que circulaba sobre la carretera a Zacatecas.

Acciones de la autoridad

El operativo derivó en la intercepción de la unidad y en el aseguramiento inmediato del armamento, lo que provocó una fuerte presencia de elementos de seguridad en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, dentro del vehículo fueron localizados 15 rifles que presuntamente eran transportados entre diversos paquetes y mercancía comercial.

Las versiones preliminares indican que la unidad pertenece a la empresa de paquetería Castores, aunque hasta el momento no se ha informado si existe alguna relación de la compañía con el traslado ilegal del arsenal.

Detalles confirmados

En las acciones participaron elementos de la Fiscalía General de la República y de la Guardia Nacional, quienes lograron detener al conductor del camión para ponerlo a disposición de las autoridades competentes.

Además del aseguramiento de las armas, las corporaciones federales confiscaron la unidad utilizada para el transporte, como parte de las investigaciones abiertas por posibles delitos relacionados con tráfico de armamento.

Tras el decomiso, las armas y el vehículo fueron trasladados a las instalaciones de la delegación de la FGR ubicadas en el cruce de Dionisio García Fuentes y Francisco Coss, donde permanecerán bajo resguardo oficial.

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer detalles sobre la procedencia del cargamento ni el destino final que tendría el armamento, mientras continúan las indagatorias correspondientes.