Protección Civil de Nadadores en alerta por avistamiento de oso

Protección Civil de Nadadores mantiene recorridos de vigilancia en la carretera 30 y zonas aledañas, luego del avistamiento de un oso, ante la posibilidad de que otros ejemplares desciendan de las áreas serranas en busca de alimento y agua.

Adriana Tenorio, directora de Protección Civil, explicó que mantienen el monitoreo para detectar nuevos avistamientos y evitar que los animales lleguen a la cabecera municipal. Señaló que durante esta temporada los osos suelen desplazarse en busca de alimento y agua previo al periodo invernal, por lo que pidió a la población mantenerse alerta.

Advirtió que, ante un posible avistamiento, las personas no deben acercarse ni intentar llamar la atención del animal, debido a que podría encontrarse acompañado de otros ejemplares. "Lo más recomendado es no llamar la atención y contactar a los números de emergencia", indicó.

La funcionaria explicó que, en caso de detectar un oso, la población puede comunicarse al 911, a Protección Civil o a Seguridad Pública para que personal capacitado atienda el reporte. Detalló que la estrategia de Protección Civil consiste principalmente en ahuyentar al animal para que retome su camino hacia las zonas altas. En caso de que algún ejemplar quede atrapado o represente una situación que requiera su captura, se solicitaría el apoyo de las autoridades correspondientes de Monclova.

Tenorio señaló que hasta el momento no se han registrado ataques a personas ni reportes de ganado perdido relacionados con estos avistamientos. Reiteró el llamado a la población a no acercarse a los animales silvestres y reportar cualquier encuentro a los servicios de emergencia.